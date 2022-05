Une nouvelle tempête de sable a entraîné, lundi, la fermeture d'aéroports et administrations publiques et la suspension des cours dans les écoles et les universités en Irak, rapportent des médias.

Le dernier épisode du genre avait entraîné des troubles respiratoires chez une partie de la population, causant un décès et obligeant plus de 5.000 personnes à se rendre dans les hôpitaux pour recevoir des soins. En raison "d'une visibilité de 300 mètres", l'administration de l'aéroport de Baghdad a annoncé "la fermeture de l'espace aérien et l'interruption du trafic à l'aéroport" pour toute la journée, selon l'agence de presse irakienne INA.

L'aéroport de Najaf et celui de Souleimaniya, au Kurdistan autonome dans le nord, ont également fermé pour la journée, selon la même source.

Au moins sept provinces sur les 18 que compte le pays ont annoncé la fermeture des administrations publiques, à l'exception des départements de Santé, notamment la capitale Baghdad. Toutes les écoles du pays seront fermées et les examens reportés à mardi, a annoncé le ministère de l'Education. Les examens universitaires ont aussi été reportés.

La tempête va progressivement se dissiper à partir de lundi soir, selon les services météorologiques. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu en quelques semaines seulement pas moins de huit tempêtes. La dernière le 5 mai avait vu des milliers de personnes affluer vers les hôpitaux.