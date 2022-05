La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Dar El Beïda a procédé au raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité de logements de différentes formules (location-vente, des logements publics promotionnels (LPP) et des logements individuels) répartis sur le territoire de la circonscription administrative de Dar El Beïda, a indiqué dimanche un communiqué de la direction.

L'opération de raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité répond aux normes internationales de sécurité, a précisé la direction.