Une production de 170.500 quintaux (qx) de céréales est attendue dans la wilaya d’El-Oued au terme de la campagne moisson-battage de cette saison agricole, lancée cette semaine, a-t-on appris lundi de la Chambre de l’Agriculture (CA).

La production de blé dur représente 75% de cette production avec une quantité de 128.900 qx, suivie de l’orge avec une récolte de 41.700 qx, sur une surface emblavée de plus de 7.825 hectares (5.167 ha pour le blé dur), représentant quelque 5% de la superficie agricole globale exploitée estimée à 105.000 ha, a précisé le secrétaire général (SG) de la C.A, Ahmed Achour.

La céréaliculture est concentrée dans 22 communes de la wilaya d’El-Oued, à leur tête celle frontalière de Benguecha avec une superficie de 7.000 ha, représentant 89% de la surface emblavée, ajoute la source en signalant que la céréaliculture occupe 668 agriculteurs, dont 367 dans la commune de Benguecha, 75 dans celle de Hassi-Khelifa et 53 autres dans la commune d’Ourmes.

La production céréalière dans la wilaya d’El-Oued a connu ces dernières années un essor, notamment au niveau des terres nouve llement mises en valeur dans la commune de Benguecha où il avait été relevé un rendement de plus de 30 qx/ha.

Dans l’optique d’assurer la réussite de cette campagne de moisson, il est fait état de la mobilisation du matériel agricole nécessaire pour cette opération, en plus de l’ouverture par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de plusieurs points de collecte et d’ensilage des céréales, ont fait savoir les services de la Chambre de l’Agriculture.