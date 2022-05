Un conflit intercommunautaire s’est déclenché dimanche au Tchad, dans la localité de Danamadji, dans la province du Moyen Chari faisant au moins six morts, selon les autorités locales.

"Un éleveur peul a mortellement poignardé un agriculteur avant de prendre refuge à la brigade de gendarmerie de Danamadji", a indiqué le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabach.

"Les proches de la victime poignardée et quelques jeunes sont allés à la brigade, extirpé l’éleveur et l’ont tué.

Débordé par la situation, c’est ainsi que les forces de l’ordre ont ouvert le feu sur la foule faisant au moins quatre morts et une dizaine de blessés", a-t-il ajouté.

Pour rappel, en février dernier, un autre conflit entre communautés a causé la mort d'au moins 15 personnes à Sandana dans la province du Moyen-Chari.

C’est la mort accidentelle d’un éleveur qui avait déclenché les affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Suite à ces nombreux conflits entre communautés, Ali Ahmat Akhabache, gouverneur du Moyen-Chari, a demandé "à la population notamment les forces vives, les associations des jeunes, le comité des sages, les organisat ions des femmes, les partis politiques et les médias à soutenir les autorités administratives locales, le gouvernement de transition dans ses efforts de ramener la paix et la sécurité dans la province du Moyen-Chari".