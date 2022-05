Un marégraphe à haute fréquence de détection des mouvements de la mer produit en Algérie sera présenté à l'occasion de la 24e édition du Salon international du bâtiment des matériaux de construction et des travaux publics BATIMATEC, a indiqué l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) dimanche dans un communiqué.

"L'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) participe au 24 Salon international du bâtiment des matériaux de construction et des travaux publics BATIMATEC, du 15 au 19 mai 2022, à travers l'exposition d'un marégraphe à haute fréquence de mesure inventé au niveau du laboratoire Géo-Environnement de la FSTGAT (USTHB) et développé grâce à un partenariat entre l'USTHB et Météo-Algérie", fait savoir la même source.

Cet instrument de mesures du niveau de la mer (et de l'eau), qui est actuellement en phase de test, grandeur nature, permet la détection de l'agitation au niveau des bassins portuaires induite par les vagues/houles et autres ondes marines, souligne l'USTHB. II permet en outre la détection des vagues de tsunamis et pouvant, de ce fait, être utilisé comme un moyen d'alerte au risque de submersion marine, poursuit le communiqué. Par ailleurs, "il est important de rappeler que la donnée du niveau de la mer est également importante dans le dimensionnement des ouvrages maritimes (infrastructures portuaires et protections côtières)", affirme le communiqué.

De plus, ce marégraphe, inventé par le Professeur Yacine Hemdane, enseignant-chercheur à I'USTHB, et dont le brevet est déposé par l'USTHB et Météo-Algérie, permettra "une meilleure connaissance des ondes marines et la réduction de certains risques côtiers", affirme la même source.