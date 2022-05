Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a insisté, dimanche à Alger, sur la nécessité de réussir la campagne moisson-battage de l'année en cours, rappelant l'obligation d'acheminer les récoltes aux coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Présidant une réunion d'évaluation avec des cadres centraux, des directeurs des services agricoles (DSA) et des directeurs de forêts des 58 wilayas, le ministre a mis en avant l'importance de sensibiliser les paysans quant à l'obligation de livrer toutes leurs récoltes aux coopératives CCLS relevant de l'OAIC.

Outre les campagnes de prévention et de lutte contre les feux de forêts, des campagnes de sensibilisation dans le cadre de la campagne moisson-battage 2021/2022, seront lancées pour mettre en avant, entre autres, les mécanismes d'incitation offerts aux paysans qui livrent entièrement leurs récoltes aux CCLS, a précise le ministre. Pour ce faire, ajoute-t-il, il faudra mobiliser tous les moyens nécessaires à la p réservation de la richesse forestière, mais également mettre en exécution le plan national de prévention et de lutte contre les incendies, en renforçant notamment le rôle du comité national de protection des forêts et en impliquant la société civile. Par ailleurs, les cadres ont été instruits de se préparer à la période de soudure concernant la pomme de terre, en facilitant la conclusion de contrats de partenariat et de conventions entre les agriculteurs, l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) et la Chambre nationale de l'Agriculture.

Cette démarche sera supervisée, a expliqué M. Henni, par le Groupe de valorisation des produits agricoles (GVAPRO) et l'entreprise FRIGOMEDIT (Entrepôts frigorifiques de la Méditerranée), et chapotée par le DSA de Ain Defla, lequel devra assurer le suivi de l'opération.

Nouveau système de vente des produits agricoles

Le ministre a, par ailleurs, annoncé un nouveau système de vente des produits agricoles à travers la création de micro-entreprises reconnues par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs, précisant que l'opération sera supervisée par le groupe industriel agro-logistique (AGROLOG) et le groupe GVAPRO. Pour encourager l'utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire dans les périmètres agricoles du sud afin de réduire la demande d'électricité agricole, le ministre a fait état de la mise en place d'un point de contact et de communication au niveau du cabinet du ministère.

Le secteur s'emploiera en outre à assurer la mécanisation en matière de cultures stratégiques par l'activation des textes juridiques liés à l'importation de matériel agricole d'occasion, a indiqué M. Henni. Le ministre a également donné des instructions afin que le secteur de la pêche soit impliqué dans les activités du secteur agricole, mettant notamment l'accent sur l'aquaculture intégrée à l'agriculture. Cette réunion d'évaluation a porté sur la révision de l'organigramme du ministère, l'examen de dossiers liés à la collecte de lait frais et au versement des subventions incitatives aux bénéficiaires, le rôle de l'administration, la distribution de l'orge subventionné aux éleveurs et le lancement du programme relatif au crédit mutuel via la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).