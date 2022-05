Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a déclaré, dimanche à Alger, que ses services avaient soumis au Gouvernement, une proposition relative au dossier de gestion des ports de pêche.

"Depuis le mois de mars, le dossier de gestion des ports de pêche a été officiellement ouvert et le ministère a élaboré une proposition qu'il a soumise au Gouvernement pour examen", a précisé le ministre qui répondait aux interrogations des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'Assemblée, consacrée à la présentation du projet de loi complétant la loi de 2001 sur la pêche et l'aquaculture, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar

"Toutes les solutions nécessaires ont été présentées pour instaurer une politique intégrée du secteur de la pêche", a-t-il précisé, mettant en avant l'impératif que la gestion les ports de pêche relève du secteur de la pêche. Cela permettra de résoudre le problème d'engorgement des ports de pêche qui souf frent du problème d'attribution aléatoire des espaces d'accostage, les bateaux de plaisance s'étant emparés de la majorité des postes, a-t-il dit.

"39% seulement des bateaux de pêche accostent aux ports de pêche", a-t-il déploré. En ce qui concerne la hausse des prix des produits halieutiques, le ministre a souligné qu'elle était due à la stabilité du volume de production, face à laquelle est enregistrée une augmentation significative de la croissance démographique.

A titre d'exemple, il a fait savoir que le prix moyen de la sardine, tous types confondus, est estimée cette année hors saison de pêche à près de 800 DA, contre 380 DA pendant la saison de pêche de 2021. Et de préciser que le volume de la production aquicole ne dépassait pas 4% de la production nationale totale, contrairement à d'autres pays dans le monde qui tablent davantage sur l'aquaculture. Pour une baisse des prix des poissons, le ministre a préconisé l'augmentation de la production en se focalisant sur l'investissement dans le domaine de l'aquaculture et la régulation du marché.

Il a ajouté que les services de son ministère œuvraient en coordination avec le secteur de l'agriculture pour la création d'un comité mixte, soulignant l'adoption de la même démarche avec le secteur du commerce en ce qui concerne les importati ons ou les exportations liées à son secteur.

S'agissant du Sud, le ministre a fait état de la création de trois (3) directions de la pêche et des productions halieutiques dans les wilayas d'Adrar, de Biskra et d'El Oued. Concernant les projets d'investissement dans le secteur de la Pêche et des productions halieutiques, le ministre a indiqué qu'à ce jour "les entraves ont été levées pour 177 projets en difficulté dans 28 wilayas", précisant que ces projets "peuvent créer 2.349 emplois".

Concernant la construction navale, M. Salaouatchi a rappelé la création, en octobre 2021, d'une commission interministérielle composée des ministres de la Pêche et des Productions halieutiques, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, et l'Industrie dans le but de relancer l'industrie navale en Algérie et étudier les demandes de foncier formulées par les investisseurs. Depuis la mise en place de cette commission, 15 autorisations d'investissement ont été octroyées aux professionnels de la construction navale au niveau de 12 wilayas, en sus de la validation de 11 projets au niveau des zones d'activités et/ou industrielles, a-t-il dit. Lors de l'examen du projet de loi complétant la loi 01-11 relative à la pêche et à l'aquaculture, les intervenants ont salué cet amendement et soulevé des questions liées à la hausse chronique des prix du poisson et des productions halieutiques, à la nécessaire augmentation de la production, à la situation sociale des professionnels du secteur et à la formation à la construction de navires de pêche.