La compagnie pétrolière Saudi Aramco a annoncé dimanche un bond de 82% de son bénéfice net au premier trimestre, porté par la flambée des cours du pétrole qui a propulsé le géant saoudien de l'énergie au rang de première capitalisation boursière mondiale. Son bénéfice net s'est élevé à 39,5 milliards de dollars, contre 21,7 milliards de dollars sur la même période en 2021, "principalement grâce à la hausse des prix du pétrole brut et des volumes vendus, et à l'amélioration des marges en aval (raffinage et distribution, NDLR)", indique Saudi Aramco dans un communiqué. C'est un record depuis l'introduction en Bourse du plus grand exportateur de pétrole au monde en 2019.

Le bond de ses bénéfices s'inscrit dans le sillage d'une série d'annonces économiques favorables pour l'Arabie saoudite, où le secteur pétrolier en plein essor soutient le taux de croissance le plus rapide depuis une décennie. Le ministère saoudien des Finances a ainsi annoncé avoir enregistré une croissance trimestrielle de 36% en comparaison avec la même période il y a un an, entraînant un surplus budgétaire de plus de 15 milliar ds de dollars (près de 14,4 milliards d'euros), ont rapporté des médias locaux.