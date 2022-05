Le Portugais José Peseiro a été nommé à la tête de la sélection nigériane en remplacement d'Austin Eguavoen, a indiqué la fédération nigériane de football (NFA).

Peseiro sera assisté dans sa mission par Finidi Georges, Salisu Yusuf et Usman Abdallah.

Après le limogeage de l'ancien sélectionneur franco-allemand Gernot Rohr en décembre 2021, les Super Eagles ont disputé la CAN 2021 sous la houlette d'Austin Eguavoen, qui avait été nommé sélectionneur intérimaire.

Sa mission, qui devait s'arrêter à l'issue de la compétition, achevée en huitièmes de finale (0-1 contre la Tunisie), s'est finalement prolongée jusqu'au dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde 2022 et l'élimination du Nigeria par le Ghana (0-0, 1-1).

Agé de 62 ans, le technicien portugais a déjà été sélectionneur de l'Arabie saoudite (2009-2011) et du Venezuela (2020-2021) après avoir entraîné les clubs portugais de Braga, Porto et du Sporting Portugal mais également Al Wahda et Al Hilal (Arabie saoudite), Al Ahly du Caire, sans oublier le Real Madrid ou il a travaillé en tant qu'entraineur adjoint..

Peseiro débutera par des matches amicaux aux Etats-Unis contre le Mexique (28 mai) et l'Equateur (2 juin), avant l'entame des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en juin prochain.