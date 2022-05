Les épreuves du premier tournoi international de tennis Pro circuit ITF (Test Event) ont débuté, lundi, sur les courts en terre battue du complexe de tennis "Habib-Khelil" de Haï Salam d'Oran. Ce premier tournoi Pro-circuit ITF, assurée par le juge-arbitre turc Haluk Torun, a débuté avec le déroulement des 1/16èmes de finale en simple (masculin et féminin) et des 1/8èmes de finale en double. La manifestation regroupe 64 tennismen et tenniswomen issus de 21 pays des quatre continents.

Ce tournoi international "Pro-circuit ITF" constitue une bonne opportunité pour les étoiles montantes du tennis professionnel des quatre coins de la planète, afin d'améliorer leur classement mondial.

Le vainqueur empochera la somme de 2.300 euros selon le directeur de ce tournoi, Khelassi Hamza. " Les circuits Pro sont une étape très importante pour tous les joueurs. C’est par ce chemin que transitent, en général, les champions de demain", a-t-il souligné. Ce tournoi circuit-Pro ITF de la petite balle jaune, organisée par la ligue oranaise, en collaboration avec la Fédération algérienne de cette discipline ( FAT) à la mémoire d'Abdenacer Mezdad, ex-entraîneur national, s’inscrit dans le cadre du calendrier 2022 de la Fédération internationale de tennis (FIT).

Il est composé de deux tournois. Le second est prévu du 22 au 28 mai prochain sur le même site. Le tournoi fait partie des " Test-Events", en prévision de la 19ème édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran, en juin prochain, rappelle-t-on.