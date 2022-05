La tyrosine, nutriment présent dans les œufs et le soja est excellent pour booster son cerveau et améliorer ses réflexes selon une étude hollandaise.

Une alimentation riche en tyrosine permet de stimuler le cerveauet d'améliorer les réflexes d'après une étude menée par les chercheurs de Leiden University et de l'université d'Amsterdam publiée dans la revue spécialisée Neuropsychologia.

Les scientifiques ont analysé le temps de réponse et la vitesse de réaction de volontaires devant un écran de télévision. L'exercice était très simple. À chaque fois qu'une flèche verte apparaissait, ils devaient appuyer sur un bouton le plus rapidement possible. Les boutons devaient correspondre aux sens des flèches (de gauche ou de droite). Par contre, lorsqu'une flèche rouge apparaissait, les participants ne devaient rien faire.

L'analyse a été menée en deux étapes. Les participants ont dans un premier temps fait l'exercice sous l'effet d'un placebo, puis en ayant bu un verre de jus d’orange enrichi en tyrosine.

Les résultats ont prouvé que les volontaires étaient plus vifs et avaient de meilleurs réflexes quand ils avaient consommé de la tyrosine.

Les chercheurs émettent l'hypothèse qu'une alimentation enrichie en tyrosine devrait être recommandée aux conducteurs pour améliorer leurs réflexes, donc leur sécurité.

Faire une cure de tyrosine n'est pas si compliqué. En effet, on la trouve dans de nombreux aliments faciles à cuisiner tels que les œufs, le soja, les amandes et le parmesan. Et bonne nouvelle, ce nutriment possède aussi des vertus anti-blues.

La tyrosine aux vertus anti-blues

Faire le plein de tyrosine est excellent pour notre cerveau et nos réflexes mais permet aussi de lutter contre la dépression.

Cet acide aminé sert de précurseur à la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans la motivation et dans les comportements élémentaires : alimentaires, affectifs, sexuels et dans la vigilance. Les insuffisances peuvent liées à des états dépressifs ou apathiques.