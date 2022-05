Les opérateurs participant, samedi à Laghouat, à une Journée d'information sur la promotion du contenu local dans l'industrie photovoltaïque, ont souligné la nécessité de mettre en place une feuille de route permettant de donner de la visibilité aux industriels et sous-traitants nationaux, afin de soutenir le développement de cette filière en Algérie.

Ainsi, le directeur général de Green Energy Cluster Algeria (GEC Algeria), Boukhalfa Yaici, a jugé "impératif" de mettre en place une feuille de route du contenu local, sur 4 à 5 années, pour mieux déployer les capacités algériennes dans cette filière prometteuse.

Présentant sa communication intitulée : "Le contenu local, pierre angulaire pour la mise en place d'une industrie des renouvelables en Algérie", M. Yaici a plaidé également en faveur de l'accompagnement des entreprises algériennes de l'industrie photovoltaïque pour qu'elles deviennent compétitives, tout en rendant "prohibitif" l'importation de produits finis.

Un laboratoire de certification des modules photovoltaïques ainsi que l'orientation des e fforts de la Recherche et Développement (R&D) et de l'ingénierie inversée (reverse engineering) devront aussi contribuer à renforcer le contenu local dans cette industrie au niveau national, a soutenu le premier responsable du GEC Algeria.

Pour sa part, le directeur général de la société publique des énergies renouvelables "SHAEMS", Smail Mougari, a estimé que la visibilité du programme des énergies renouvelables à réaliser et la consolidation des dispositions du contenu local, sont "les clés de réussite du développement du contenu local".

M. Mougari a plaidé également pour une plus grande coopération entre les opérateurs à travers des confédérations, clusters et des associations, ainsi que pour le renforcement de leur compétitivité à travers des facilitations financières et fiscales avec notamment l'exonération des intrants de fabrication.

Selon lui, les cahiers des charges doivent intégrer des dispositions d'encouragement pour le contenu local, en exigeant d'acheter certains équipements auprès de fabricants nationaux. Parmi ces équipements figurent les panneaux solaires, les structures métalliques, les câbles de toutes catégories et les transformateurs.

Les services et travaux doivent être également concernés par cette exigence de contenu local, a-t-il ajouté. Evoquant le projet Solar 1000 MW, M. Mougari a expliqué les critères de sélection des sites choisis pour l'implantation des centrales photovoltaïque concernées.

Il s'agit de la disponibilité des assiettes de terrain, les études de sol et d'environnement et l'étude d'orientation pour la faisabilité de raccordement et la stabilité du réseau électrique.

L'objectif est de retenir les assiettes de terrain les plus larges et les plus proches des postes électriques, tout en prenant en considération l'impact social et économique de chaque région et d'assurer une équité régionale, a-t-il expliqué.