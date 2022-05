Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a présidé, samedi à Alger, les travaux d'un séminaire national des directeurs de l'Emploi, des inspecteurs locaux du Travail et des chefs d'antennes locales, consacré à l'évaluation des réalisations accomplies en matière d'insertion professionnelle et sociale, et de l'opération relative à l'allocation chômage au niveau local et central durant le 1er trimestre 2022

A cette occasion, M. Cherfa a évoqué les dossiers liés aux moyens à réunir pour assurer la réussite de l'opération relative à l'allocation chômage et à l'accès aux données liées au secteur de l'emploi et aux questions locales, et ce, dans l'objectif de mettre en place une feuille de route "transparente" sur la création ou le renouvellement des postes d'emploi, outre l'achèvement du dossier d'insertion professionnelle, que ce soit dans l'administration ou le secteur économique public ou privé à la fin de l'année 2022.

Abordant le dossier de l'allocation chômage, nouvelle mesure instituée par le président de la République, M . Abdelmadjid Tebboune, le ministre a précisé que le nombre de bénéficiaires de cette allocation s'élevait à "plus de 1.150.000 bénéficiaires" sur un total de 1.600.000 demandes, et ce, depuis le 24 février dernier, ajoutant que "90% des demandes ont été prises en charge, et les dates de leur réception ont été fixées".

Soulignant que le traitement des dossiers des demandeurs d'allocations chômage permettait de prendre connaissance du "potentiel en main d'oeuvre" dont dispose l'Algérie et la manière de créer des postes d'emploi, le premier responsable du secteur a estimé que le succès de l'opération exigeait "davantage d'efforts à l'avenir afin d'obtenir une vision plus claire".

S'agissant du dossier de l'insertion professionnelle dans l'administration et le secteur économique, M. Cherfa a précisé que le secteur de l'emploi s'est engagé à accompagner le processus d'unification de tous les dispositifs de création d'entreprises, et à fusionner les textes d'application relatifs à l'Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat "ANADE" et de l'Agence nationale de gestion du Microcrédit (ANGEM) en un seul dispositif de l'emploi.

Dans le même contexte, il a abordé les réalisations dans le domaine de l'emploi accomplies dans les wilayas du sud, invitant les directeurs au recours aux "méthodes transparentes et équitables" dans le traitement des dossiers, tout en soulignant que le recrutement des étrangers doit passer par "une enquête".

Revenant sur les dispositifs d'insertion socioprofessionnelle, le ministre a mis en avant l'importance de songer à "la manière idoine de clôturer définitivement le dossier de l'insertion des concernés par les dispositifs d'aide cette année au lieu de 2023 comme prévu initialement".

Le dispositif d'aide à l'insertion sociale, qui était sous la tutelle de la Solidarité nationale avant d'être confié au ministère du Travail dans le but de supprimer les emplois précaires, compte "180.000 inscrits qui devaient être intégrés avant la fin de l'année en cours, mais il a été décidé de réduire ce délai en mettant en place un système visant à fournir des emplois", a soutenu M.Cherfa.

Au volet relation employeur-employé, le ministre a fait savoir que son département "sera conforté par une nouvelle loi-cadre sur l'activité et la liberté syndicale, "laquelle sera prochainement présentée au gouvernement".

Le nouveau texte de loi constituera une rupture avec la loi 90-14 régissant jusque-là l'action syndicale, et garantira, partant, "plus d'ouverture et de liberté, mais subséquemment, plus de responsabilité pour les syndicalistes en matière d'alternant ce et de contrôle financier des cotisations des travailleurs", a-t-il conclu.

