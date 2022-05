Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi a annoncé, samedi, à Skikda, l'organisation dans les tout prochains jours d'une conférence nationale pour relancer le tourisme dans le pays.

Dans une déclaration à la presse au port de plaisance de Stora, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya, pour s'enquérir des préparatifs de la saison estivale de cette année, le ministre a affirmé que le Conseil national du tourisme sera installé, en marge de cette conférence.

Afin de répondre aux exigences des citoyens en matière d'hébergement, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a révélé que le secteur s'est renforcé cette année avec 49 nouveaux établissements hôteliers à travers le pays, avec une capacité d'accueil totale de plus de 20.000 lits.

Dans le même contexte, il a également indiqué qu'au cours de cette année la formule de résidence chez les habitants sera adoptée, en permettant aux citoyens des wilayas côtières de louer leurs appartements, ce qui, selon lui, créera une activité économique supplémentaire pour les familles, tout en offrant des structures d'hébergement et en renforçant les liens entre les Algériens.

S'agissant de la wilaya de Skikda, le même responsable a indiqué que la nouvelle saison estivale sera marquée par l'entrée en activité de trois nouveaux établissements hôteliers qui pourront accueillir environ 2.000 lits supplémentaires, ce qui augmentera la capacité d'accueil actuelle qui est de 2.500 lits.

Lors de sa visite à la wilaya, le ministre a également supervisé, la remise d'une licence exceptionnelle d'investissement pour un nouvel hôtel qui entre dans le cadre de l'investissement privé dans la commune de Filfila et sa mise en service, en application des instructions du Président de la République concernant la levée des restrictions à l'investissement.

Cette structure hôtelière importante dispose de 246 lits répartis sur 75 chambres et 24 suites, il permet également la création de 150 emplois permanents, en plus de la proposition de bons services à des prix, qualifiés par M. Hammadi, de "typiques et adaptés aux exigences des familles algériennes".

Le ministre a également inspecté le projet de réalisation du grand village touristique dans la commune de Filfila, dont le taux d'avancement des travaux est à plus de 80%.

La structure dispose d'immenses espaces de loisirs, notamment le parc aquatique, qui est prête à entrer en service. M. Hammadi a exhorté les responsables du projet à le mettre partiellement en service à partir du 5 juillet prochain, en coïncidence avec la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'Indépendance.

Après avoir révélé le lancement, dans les prochains jours, des travaux de réalisation d'une station de thalassothérapie au niveau de l'hôtel Bougaroune dans la commune de Collo, le ministre a expliqué que cette station, d'une capacité de 150 lits, est "la première du genre dans l'Est du pays".

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a également réitéré que l'Etat avait pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux familles de profiter des vacances d'été durant la saison estivale 2021-2022, et ce, après la fin de la pandémie du covid-19. Relevant, dans ce sens, l'élaboration d'un programme au niveau du Gouvernement permettant aux familles de profiter de la nouvelle saison estivale, M. Hammadi a fait savoir que ce programme visait principalement à garantir les conditions de résidence, de bonnes prestations et la sécurité dans toutes les structures touristiques, en particulier les structures d'accueil dans les wilayas côtières et leurs plages. Il a souligné, dans ce sillage, que ces mesures étaient destinées aux familles résidant dans le pays et aux membres de la communauté algérienne à l'étranger.

Les principales mesures prévues en préparation de la prochaine saison estivale, selon le ministre, concernent la préautorisation de l'organisation de campings familiaux au niveau des villes côtières et l'exploitation des écoles, des instituts de formation professionnelle et des espaces de jeunes dans les villes côtières pour organiser des campings d'été au profit des estivants des hauts plateaux et du Sud.

A l'entame de sa visite de travail à la wilaya de Skikda, le ministre s'est enquis des préparatifs en cours de la prochaine saison estivale au niveau des plages de Marsa et de R'mila, où il a mis l'accent sur "l'impératif d'assurer la sécurité et la gratuité d'accès aux plages".