Les autorités de la wilaya d'El Tarf mettent actuellement le paquet pour assurer la réussite de la prochaine saison estivale, apprend-on samedi lors d'une tournée du chef de l'exécutif dans plusieurs plages devant être ouvertes à la baignade. Lors de cette visite aux plages de la commune d’El Kala et certains établissements touristiques de cette ville côtière, le wali d'El Tarf, Harfouche Benarar, a exprimé son insatisfaction quant à l’état de dégradation de la ville et exhorté les responsables concernés à terminer au plus vite les travaux en cours au niveau des 16 plages et mettre en place les conditions favorables à l’accueil des estivants. Il a appelé, à ce propos, à remédier aux insuffisances s'agissant de l’état des routes, de l’environnement, des forêts récréatives, de l’alimentation en eau potable et de l’éclairage public, avant l’ouverture de la saison estivale.

Pour une saison estivale réussie dans la ville d’El Kala, première destination touristique dans la wilaya d’El Tarf, le président de l’Assemblée populaire communale d’El Kala, Kamel Halkoum, a indiqué à l’APS que ses services œu vrent à achever l’ensemble des projets, améliorer l’éclairage public, réhabiliter les centres de premiers secours de la Protection civile, assurer l’hygiène de l’environnement et placer des panneaux portant gratuité de l’accès aux plages, en application des instructions des autorités de la wilaya.