Le bureau de l’association "Jannat El-Arif" d’Oran a célébré, samedi, la journée mondiale du "vivre ensemble en paix", à l’occasion du 5ème anniversaire de son adoption par l’ONU, à l’initiative de l’Algérie.

L'association, en collaboration avec la Bibliothèque Sofia d'Oran, a programmé une activité culturelle diversifiée, dont la projection d'un documentaire intitulé "Nous tous" du réalisateur belge Pierre Bérard, qui traite des expériences tragiques vécues par certains peuples et de leurs capacité à les surmonter en s'éloignant des rancunes et en adoptant une culture de l'acceptation de l'autre.

A l'occasion, une table ronde a également été organisée, ainsi qu'une présentation mettant en lumière le cheminement de l'adoption de la Journée internationale du "vivre ensemble en paix", depuis l'émergence de l'idée à Mostaganem, en 2014, jusqu'à son adoption par les Nations Unies en 2017.

Le chef du bureau de wilaya de l'association "Jannat El-Arif" à Oran, Zaïd Mohamed El-Amine, a souligné que l'idée de proclamer une journée mondiale du vivre ensemble en paix est apparue pour la première fois, lors d'une con férence féministe internationale, organisée par la ladite association en coordination avec l’association internationale soufie "Alaouia" en 2014 à Mostaganem, avec la participation de plus de 3.000 femmes de 28 nationalités.

Il a ajouté que l'idée avait été initialement adoptée par le président de l'Association "Jannat El-Arif", Cheikh Khaled Bentounes, et qu'elle était soutenue par l'Etat algérien, qui a officiellement soumis la proposition aux Nations Unies pour être approuvée le 8 décembre 2017.

Il a souligné que l'Association « Jannat El-Arif », à l'occasion du cinquième anniversaire de l'annonce de cette journée, a programmé plusieurs activités culturelles, sportives et de la jeunesse dans plusieurs wilayas, notamment Oran, Mostaganem et Mascara pour sensibiliser sur l'importance des valeurs symbolisées par cette journée et l'importance de la coexistence entre toutes les peuples, les cultures et les idées.