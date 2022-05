Une cinquantaine de jeunes ont été initiés aux techniques de l’art culinaire,

dans le cadre d’une session de formation organisée à Constantine par l'Association ‘’Djoussour" des arts et du patrimoine populaire, a-t-on appris dimanche de son président.

Initiée pour la première fois à l’échelle locale par cette association, la formation a pour objectif principal de sauvegarder les métiers de l’art culinaire traditionnel tout en contribuant à présenter les méthodes et les mécanismes modernes de la créativité culinaire, a précisé Khaled walid, à l’APS.

Des cours théoriques et pratiques, dispensés récemment au sein de la maison de jeunes de la cité Filali, au chef-lieu de wilaya, ont été encadrés par des maîtres artisans et des experts spécialisés, a déclaré le président de cette association qui a mis en exergue le rôle de ces initiatives, en particulier dans la découverte des jeunes talents.

Créer des recettes de gastronomie moderne, se renseigner sur les nouvelles technologies en lien avec la cuisine, découvrir le goût et échanger les connaissances et les expériences entre stagiaires, font partie des objectifs recherchés à travers ces cours culinaires, a indiqué M.walid .

Cette formation, a-t-il fait savoir dans ce même contexte, a été couronnée par la remise d’attestations de qualification qui ouvriront droit aux candidats concernés à l'obtention de la carte d'artisan.

Les bénéficiaires de ce stage de formation pourront aussi, a ajouté la même source, créer leur propre micro-entreprises dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes à l’instar de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC). Créée en 1998, l'Association "Djoussour" des arts et du patrimoine populaire de la wilaya de Constantine a, à son actif, différentes activités artistiques, artisanales et culturelles visant la revalorisation, la relance et la promotion de l’art et du patrimoine à travers des participations dans des manifestations à l’échelle locale et nationale, à l’instar de la musique, le théâtre et l’habillement traditionnel.