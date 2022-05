La société de fabrication de matériel médical "Bordj El Mokrani Médical" (BMM), basée à Bordj Bou Arraridj, propose depuis un an, des systèmes de radiographie "made in Algeria" avec un taux d’intégration de 50%, a-t-on appris de cette entreprise. "Notre société a lancé depuis un an les premiers systèmes de radiographie fabriqués en Algérie avec un taux d’intégration de 50%", a indiqué le directeur commercial de l’entreprise, Zakaria Kamadj, en marge de la 24ème édition du Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM) qui prend fin ce samedi au centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran (CCO).

L’entreprise BMM propose différents modèles avec des structures mécaniques mobiles et d’autres fixées au sol, a précisé le même responsable, soulignant que le produit suscite déjà un intérêt à l’intérieur du pays, mais également à l’étranger. "Nous discutons déjà les possibilités d’exporter nos produits vers des pays africains, mais également du Moyen-Orient et d’Europe", a-t-il souligné, faisant savoir que la commercialisation et l’exportation de ces produ its est tributaire de leur homologation. "Nous avons déposé une demande d’homologation au niveau de l’Agence national des produits pharmaceutiques (ANPP), depuis quelques mois, et nous attendons leur réponse", a-t-il encore noté. La 24ème édition du SIMEM prend fin ce samedi, au terme de quatre jours d’activités, avec la participation de 174 exposants représentant les équipements et les produits de 442 firmes de 27 pays. La chargée de communication de l’évènement, Nesrine Mouissi, a affirmé que l’affluence des professionnels à cette nouvelle édition a été très importante. "Le salon a largement atteint ses objectifs en matière d’affluence et d’intérêt des professionnels au programme d’ateliers et de conférences", a-t-elle affirmé.