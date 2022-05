Plusieurs textes de loi portant sur l'organisation l'activité de la greffe d'organes, en particulier le prélèvement d'organes sur mort encéphalique, "sont en cours d'étude" au niveau du Secrétariat général du Gouvernement, a indiqué, samedi, le ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid.

Des textes de loi portant sur l'organisation l'activité de la greffe d'organes, en particulier le prélèvement d'organes sur mort encéphalique "sont en cours d'étude au niveau du secrétariat général du Gouvernement et qu'ils seront soumis prochainement au Conseil du gouvernement", a affirmé M. Benbouzid en marge de la 4ème Journée d'évaluation de transplantation d'organes, de tissus et des cellules souches hématopoïétique, organisée par l'Agence nationale des greffes (ANG).

"Ce qui nous importe le plus aujourd'hui c'est le prélèvement d'organes sur mort encéphalique", a-t-il souligné, ajoutant que des campagnes de sensibilisation seront organisées à travers le pays en collaboration avec le département des Affaires religieuses et des Wakfs, les médias et le personnel du secteur de l a santé.

Il a annoncé, par la même occasion, le démarrage "au cours de cette année", de l'activité du "prélèvement et transplantation d'organes et greffes de cellules souches hématopoïétique, ainsi que la greffe de foi".

De son côté, le directeur général de l'ANG, Pr. Hocine Chaouche, a indiqué que "la greffe de la cornée à partir de donneur décédé va démarrer incessamment au CHU Mustapha Pacha", ajoutant que l'investissement le "plus intelligent à faire, consiste dans l'investissement de la greffe à partir de la mort encéphalique".

Il a fait part, en outre, de la mise en place d'un registre numérique des malades qui ont besoin d'une greffe rénale permettra de savoir le nombre de personnes en besoin d'être greffées.