Des chercheurs canadiens ont observé une hausse de 400% de l'obésité et de 250% du diabète de type 2 chez les personnes habitant dans des pays à revenu intermédiaire ou faible et utilisant des télévisions, ordinateurs et voitures. C'est l'absence d'exercice physique pendant ces activités qui est en cause.

L'obésité et le diabète de type 2 pourraient toucher les pays à revenu intermédiaire ou faible au même titre que les pays riches, d'après les résultats d'une étude publiée par le Journal de l'Association médicale canadienne. En effet, le manque d'activité physique et la consommation accrue d'une alimentation calorique liés à la sédentarité et causés principalement par l'acquisition de produits de luxe comme les télévisions, les ordinateurs et les voitures devraient bientôt atteindre de nouveaux pays.

Les chercheurs de l'université Simon Fraser ont analysé des données récoltées auprès de 150 000 personnes dans 17 pays à revenu élevé, intermédiaire ou faible, rapporte le site La Presse. Après avoir posé des questions aux participants, les scientifiques ont établi une hausse de 400% de l'obésité de et 250% de diabète de type 2 chez les personnes ayant une télévision, un ordinateur et une voiture, et vivant dans un pays à revenu faible.

Un message de santé publique

Posséder ces trois produits causerait une baisse de 31% de l'activité physique et une hausse de 21% de la sédentarité, tout comme une augmentation de 9 cm du tour de taille, par rapport aux personnes n'ayant pas accès à ce type d'appareil. Quant aux pays riches, les chercheurs n'ont observé aucune différence entre ces deux groupes, "ce qui porte à croire que l'impact de la possession des trois produits s'est déjà produit et qu'il est reflété par la prévalence élevée des deux problèmes", explique La Presse.

"Je pense que l'essentiel est de mettre l'accent sur le message de santé publique, afin de s'assurer que les gens soient au courant que rester assis pendant un long moment est mauvais pour leur santé", lance le professeur Scott Lear, principal auteur de l'étude, cité par le quotidien canadien The Province.