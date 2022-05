La pollution lumineuse et son impact sur les oiseaux migrateurs sont au centre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022, qui cherche à sensibiliser à la nécessité d'une coopération internationale pour les préserver, célébrée cette année, sous thème "Tamisez les lumières pour les oiseaux la nuit".

"L'obscurité naturelle a une valeur de conservation au même titre que l'eau, l'air et le sol propres.

L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022 est de sensibiliser au problème de la pollution lumineuse et de ses impacts négatifs sur les oiseaux migrateurs", a déclaré la Secrétaire exécutive de la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), Amy Fraenkel.

Selon Mme Fraenkel, "des solutions sont facilement disponibles et nous espérons encourager les principaux décideurs à adopter des mesures pour lutter contre la pollution lumineuse".

La pollution lumineuse, -qui augmente dans le monde entier-, est une menace importante et croissante pour la faune, y compris de nombreuses espèces d'oiseaux migra teurs, selon l'ONU.

On estime actuellement que plus de 80% de la population mondiale vit sous un "ciel éclairé", un chiffre plus proche de 99% en Europe et en Amérique du Nord.

La quantité de lumière artificielle à la surface de la Terre augmente d'au moins 2% chaque année et pourrait être beaucoup plus importante.

Par ailleurs, chaque année, la pollution lumineuse contribue à la mort de millions d'oiseaux. Elle modifie les modèles naturels de lumière et d'obscurité dans les écosystèmes.

Elle peut modifier les schémas de migration, les comportements de recherche de nourriture et la communication vocale des oiseaux.