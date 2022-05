Une nouvelle espèce d'oiseau, le Tournepierre à collier, a été observée pour la première fois dans la région du Tassili-N’Ajjer (wilaya d'Illizi, extrême Sud-est du pays), a-t-on appris samedi des services de la Conservation des forêts de la wilaya.

Cette découverte a été opérée suite à une tournée de reconnaissance effectuée par l’équipe d’observation et de contrôle des oiseaux migrateurs au niveau de la station d’épuration des eaux usées "Tinamri", dans la commune d’Illizi, a précisé un chef de service à la conservation des forets, Abdessalem Arab Said.

Long de 22 à 24 cm avec un poids oscillant de 80 à 110 grammes, la tournepierre à collier est un insectivore et granivore vivant dans différentes régions du monde où il élit domicile pour donner lieu à une ponte de quatre œufs.

Etendue à travers les wilayas d’Illizi et de Djanet, la région du Tassili-N’Ajjer constitue, de par les atouts écologiques et sa biodiversité qu’elle offre, une destination privilégiée de l’avifaune migratrice, dont le nombre répertorié depuis le début de cette année au niveau des zones hum ides et plans d’eau est de 4.732 oiseaux représentant 44 espèces, selon la même source.