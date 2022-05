Les participants à une journée de sensibilisation sur "la protection des oiseaux migrateurs" ont souligné, samedi à Nâama, l’importance d’intensifier les programmes de sensibilisation et éducatifs afin d’enrichir les connaissances environnementales et garantir une meilleure dynamiques aux efforts déployés pour protéger ces espèces.

Les intervenants au cours de cette rencontre, organisée à l'initiative de la Direction locale de l'environnement et de la conservation des forêts au profit des encadreurs des associations environnementales et des membres des clubs verts des établissements scolaires, ont mis l’accent sur l'importance d'intensifier les activités de sensibilisation, sur le rôle des programmes pédagogiques et des opérations de recensement des espèces d’oiseaux migrateurs dans les espaces et zones humides.

Le biologiste et cadre à la Direction locale de l’environnement, Allali Abderrahmane, a appelé à une participation des laboratoires de recherche universitaires, des spécialistes, des associations ornithologiques et faunistiques ainsi que des photographes d’oiseaux pour multip lier les campagnes de sensibilisation afin de faire face aux impacts menaçant les oiseaux migrateurs tels que la propagation de maladies, l'impact néfaste des activités humaines et la baisse du nombre de site de reproduction et de nidification.

Pour sa part, la directrice de la Maison de l'environnement de Nâama, Kaltoum Hafiane, a évoqué le rôle de l'Institut national de formation à l'environnement dans l'organisation, chaque année, de stages de formation destinés aux personnes intéressées par l'environnement sur diverses questions environnementales, notamment celles liées à la biodiversité, à la protection des oiseaux migrateurs, à la législation sur la chasse et le braconnage, entre autres.

Un technicien relevant du service de développement végétal et animal de la conservation des forêts, Sahnoun Mohamed, a rappelé les efforts de coopération internationale entretenue par l’Algérie avec différents partenaires dans le domaine du suivi des oiseaux migrateurs, en adhérant, entre autres, aux conventions des zones humides "Ramsar" et des espèces migratrices.

Cette rencontre de sensibilisation a permis aux spécialistes d'apporter des explications sur les spécificités des oiseaux migrateurs et leurs rôles dans la préservation de l'écosystème global.

Ils se sont également intéressé, lors d'un c ours pratique, aux dispositifs techniques permettant le suivi des oiseaux d'eau et le traçage de leur parcours.