Les participants à une journée d'étude organisée samedi à l'occasion de la Journée

internationale des famille (15 mai) ont mis en avant l'importance de soutenir

les familles s'occupant de patients âgés souffrant de maladies incurables.

A cet égard, le président de la Société algérienne de gériatrie, le Pr Mustapha Benameur, a affirmé lors de cette rencontre, organisée sous le thème "les questions familiales et leurs ramifications au sein de la société", que "les maladies incurables , telles les maladies neurologiques, les maladies chroniques, ainsi que les handicaps, impactent négativement l'individu et la famille", d'autant plus que ces maladies nécessitent "la mobilisation" de tous les membres de la famille pour "prendre en charge et accompagner" les patients.

A cette occasion, le Pr Benameur a présenté les résultats d'une étude menée en 2021, au cours de laquelle il a conclu que "le rôle de la famille est central dans la prise en charge des patients, surtout dans les cas difficiles, ce qui entraîne des troubles psychologiques qui touchent tous les mem bres de la famille", en plus des déséquilibres économiques qui affectent le budget familial. Dans ce cadre, le spécialiste a suggéré, "l'intervention des équipes thérapeutiques dans le processus de prise en charge des personnes âgées atteintes de maladies incurables, afin qu'elles jouent un rôle de médiateur entre la famille et le patient pour alléger les charges sur les familles".

De nombreuses familles se sont "effondrées" en raison des difficultés financières produites, a-t-il fait remarquer, appelant à "octroyer une aide financière aux familles qui prennent en charge des personnes atteintes de maladies incurables, en particulier les personnes âgées".

Dans une intervention intitulée "l'importance de la cohésion familiale dans la prise en charge de la personne âgée atteinte d'Alzheimer", Mme Saliha Bounadjem , professeur en sociologie, a estimé, pour sa part, que "la femme algérienne était un maillon essentiel dans la prise en charge des personnes âgées, en ce sens qu'elle œuvre à fournir des soins médicaux au patient, au détriment de son confort et de sa santé".

Après avoir appelé, dans ce sens, à "valoriser le rôle de la femme et à fournir un appui aux familles qui s'occupent des personnes âgées", la même intervenante a suggéré la mise en place d'un "programme national" de prise en charge des patients de 3e âge.

Cette journée d'étude a été l'occasion pour présenter des exposés sur l'évolution de la famille algérienne à travers l'histoire et le rôle de la religion dans sa stabilité. Elle a également permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées aujourd'hui par la famille en raison des phénomènes sociaux à la lumière du développement technologique et de la mondialisation.