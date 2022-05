La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Michelle Bachelet, a appelé à enquêter sur les actions des forces sionistes lors des obsèques de la journaliste palestinienne Shireen Abou Aqleh et à mettre fin à l'impunité.

Son appel fait suite au meurtre de la journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abou Aqleh, qui a été tuée par balle mercredi dernier alors qu'elle couvrait une incursion sioniste à Jénine, en Cisjordanie.

La journaliste a été enterrée vendredi à El Qods-Est et une foule immense s'est rendue à ses obsèques.

La Haute-Commissaire a déclaré que les images de la police sioniste attaquant des personnes en deuil lors du cortège funèbre de la journaliste Shireen Abou Aqleh à El Qods-Est le vendredi 13 mai ont été "choquantes". "Les rapports indiquent qu'au moins 33 personnes ont été blessées", a-t-elle affirmé.

Mme Bachelet a déclaré que l'utilisation de la force par l'entité sioniste, qui était filmée et diffusée en direct, semblait "inutile et devait faire l'objet d'une enquête rapide et transparente".

"Il doit y avoir des comptes à rendr e pour le terrible meurtre non seulement de Shireen Abou Aqleh mais pour tous les meurtres et blessés graves dans le territoire palestinien occupé", a-t-elle déclaré.

Le chef des droits de l'ONU a rapporté que 48 Palestiniens ont été tués par les forces d'occupation jusqu'à présent cette année.

" Comme je l'ai demandé à maintes reprises auparavant, il doit y avoir des enquêtes appropriées sur les actions des forces de sécurité (sionistes)", a déclaré Mme Bachelet. "Cette culture de l'impunité doit cesser maintenant", a-t-elle insisté.