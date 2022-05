Au moins 300 éléments du groupe terroriste Boko Haram ont été neutralisés par les troupes de la Force multinationale mixte (FMM) aux abords du lac Tchad, a déclaré samedi le porte-parole de cette dernière Kamarudeen Adegoke.

Dans un communiqué publié à Maiduguri, ville du nord-est du Nigeria, M. Adegoke a indiqué que les terroristes avaient été abattus au cours de 30 affrontements distincts durant les dernières semaines, et que la force opérationnelle évaluait les opérations menées jusqu'à présent afin de se préparer à la prochaine étape décisive.

Selon le porte-parole de la FMM, un recours croissant des terroristes aux mines artisanales a été constaté et les contre-mesures nécessaires ont été proposées.

"Environ quatre usines de fabrication de mines artisanales ont été détruites au cours des opérations menées jusqu'à présent", a-t-il affirmé.

M. Adegoke a annoncé que plus de 52.000 combattants et leurs familles se sont rendus à ce jour dans les zones de responsabilité opérationnelle de la FMM.

Au moins six soldats de la FMM et un membre de la force d'intervention civile conjointe ont été tués au cours des opérations, a-t-il ajouté. "Plusieurs soldats ont également été blessés mais se rétablissent bien". La FMM est un effort militaire conjoint créé par des pays comme le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin pour lutter contre Boko Haram et la branche en Afrique de l'Ouest de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (ISWAP), qui menacent la stabilité de la région du lac Tchad.