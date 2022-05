Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à N'Djamena contre la présence de la France au Tchad, ont rapporté des médias.

Des manifestants ont brûlé au moins deux drapeaux de l'ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations service Total, "symbole" de la France.

Cette manifestation, organisée par la plateforme d'opposition de la société civile Wakit Tamma, avait été autorisée par les autorités. Un fort dispositif policier entourait le cortège et était déployé dans la ville. Lors de la marche, plusieurs élèves et collégiens sur des motos ont rejoint les manifestants entonnant en chœur "La France dehors". "Si nous continuons à souffrir aujourd'hui depuis l'indépendance, c'est par la faute de la France qui nous empêche d'être réellement indépendants" a déclaré Idriss Moussa, un enseignant.

"Nous nous réjouissons que les Tchadiens prennent de plus en plus conscience de notre lutte et nous rejoignent" a indiqué Max Loalngar, coordinateur de Wakit Tamma.