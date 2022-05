Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu, samedi à Alger, l'ambassadrice américaine Bisa Williams qui effectue une visite en Algérie, en tant que représentante du "Centre Carter" qui tient le rôle d'"observateur indépendant" de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.

Les deux parties ont passé en revue, à cette occasion, le développement des démarches et des efforts déployés par l'Algérie en tant que chef de file de la médiation internationale et du Comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation, en vue de relancer le processus de mise en oeuvre de l'accord à travers l'acquittement des parties maliennes de leurs engagements et la réalisation de résultats concrets dans l'exécution des différentes dispositions de l'accord, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.