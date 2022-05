La Russie compte suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande à partir de samedi, en raison d'impayés, a indiqué vendredi le fournisseur RAO Nordic Oy, détenu à 100% par l'entreprise russe InterRAO.

Basé à Helsinki, RAO Nordic Oy n'a pas reçu de paiement pour l'électricité fournie à la Finlande depuis le 6 mai, a affirmé ce groupe dans un communiqué, en évoquant un manque de moyens pour payer l'électricité importée de Russie.

"Cette situation est exceptionnelle et a lieu pour la première fois en plus de 20 ans", selon le communiqué. "Nous sommes donc obligés de suspendre l'importation d'électricité à partir du 14 mai", explique le fournisseur. "Nous espérons que la situation va bientôt s'améliorer" et les livraisons en provenance de Russie reprendront, ajoute le groupe. Principal importateur d'électricité de Russie vers les marchés nordiques, RAO Nordic a des activités dans l'Union européenne depuis 2002.