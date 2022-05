La triplette Soufiane, Kaddour et Mekhfi de Mostaganem a remporté le concours national seniors de pétanque jeu court, qui a pris fin, samedi, au stade communal de Tamzoura, dans la wilaya d'Aïn Témouchent.

En finale, la triplette de Mostaganem s'est imposée face à l’équipe de Tlemcen composée d’Abdelhai Rabah et Fouzi sur le score de 13 à 5. La troisième place est revenue à l’équipe de Saïda. Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été "appréciable" et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive et conviviale.

Ce concours national, organisé durant deux jours par le club amateur de pétanque " Emir Abdelkader " de Tamzoura, en collaboration avec la fédération algérienne des sports de boules et la DJS locale, dans le cadre des festivités commémorant les massacres du 8 mai 1945, a enregistre la participation de 320 triplettes représentant vingt-sept wilayas du pays, rappelle-t-on.