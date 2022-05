La Journée Elite et Jeunes Talents Sportifs, organisée samedi au SATO du stade 5-Juillet (Alger) a été fructueuse pour plusieurs athlètes, ayant réussi à y réaliser les minima de participation à plusieurs compétitions internationales, dont les prochains Mondiaux des moins de 20 ans et les prochains Jeux Méditerranéens des moins de 23 ans.

En effet, avec un chrono de quatorze minutes, sept secondes et onze centièmes, le jeune Abed Dala s'est qualifié aussi bien pour le 5000 mètres des prochains Mondiaux des moins de 20 ans, prévus du 1er au 6 août à Cali (Colombie), que pour celui des prochains Jeux Méditerranéens des moins de 23 ans, prévus les 10-11 septembre à Pescara (Italie).

De son côté, et étant un peu plus âgé que Dala, le coureur Saber Abed ne s'est qualifié que pour le 5000 mètres des JM de Pescara, après avoir réalisé un chrono de treize minutes, cinquante-neuf secondes et quatre-vingt huit centièmes. Enfin, le senior Mohamed Merbouhi s'est qualifié pour le 5000 mètres des Jeux Méditerranéens d'Oran, prévus du 1er au 4 juillet prochain en Algérie, après avoir réalisé un chrono de treize minutes, quarante secondes et soixante-cinq centièmes. Cette Journée Elite & Jeunes Talents Sportifs a été organisée par la Ligue algéroise d'athlétisme (LAA), sous l'égide de la Fédération algérienne de la discipline (FAA).