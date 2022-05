Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille de l'ancien ministre des Finances, Kamel Djoudi, décédé vendredi à l'âge de 64 ans.

Le Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis, et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.