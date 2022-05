Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a reçu jeudi à Alger le commissaire de l'Union africaine (UA) au commerce, à l'Industrie et au tourisme, Albert Muchanga, avec lequel il a examiné l'état et les perspectives de la coopération bilatérale, et les moyens de développer le secteur touristique en Afrique, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, M. Hamadi a mis en avant les efforts de l'Etat algérien en faveur du développement du secteur du tourisme et de l'artisanat pour en faire un secteur économique créateur de richesses, et du renforcement de l'attractivité de la destination Algérie aux niveaux régional et international à travers la mise en place des mécanismes permettant de réaliser un tourisme durable, a précisé la même source.

A cette occasion, les deux parties ont défini les axes et domaines de coopération entre l'Algérie et la Commission africaine dans le domaine du tourisme, mettant l'accent sur la promotion des investissements interafricains et la mise en place d'une approche et d'une stratégie africaines pour le développement du secteur du tourisme.

MM. Hamadi et Muchanga ont en outre examiné les moyens de renforcer l'échange d'expériences en matière de protection des produits d'artisanat africains de la contrefaçon à travers des mécanismes unifiés dans le cadre des droits de propriété intellectuelle, a ajouté le communiqué.

A cet égard, le commissaire africain a salué les produits d'artisanat algériens et les atouts touristiques de l'Algérie.

Les deux parties ont, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer l'action commune en faveur de l'intégration touristique africaine pour conforter la place du continent sur le marché touristique mondial et d'œuvrer de concert à la promotion du tourisme en Afrique dans le cadre d'une approche globale et intégrée.