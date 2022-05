Les startups algériennes sont appelées à investir davantage dans l'agriculture et jouer un rôle actif dans la sécurité alimentaire du pays, a souligné jeudi à Alger, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid.

"L'Algérie, à l'instar de tous les pays du monde, fait face à beaucoup de défis en matière de sécurité alimentaire, dans un contexte géopolitique particulier, d'où la nécessité d'améliorer nos capacités de production agricole, notamment par l'implication des startups", a déclaré M.Oualid lors de la cérémonie de remise des prix de la 4ème édition du concours "Foodtech startup challenge".

Le ministre délégué a relevé, dans ce sens, que le marché algérien de l'innovation dans les domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'aquaculture était "très attractif".

M. Oualid s'est félicité de l'importante participation des startups à cette 4ème édition, appelant à renforcer le rapprochement entre les grandes entreprises et ces jeunes pousses, en vue de créer plus de dynamisme en matière d'innovation.

Près de 120 startups ont participé à cette édition, selon l'incubateur "Leancubator", qui organise le concours, placé cette année sous le thème : "L'innovation au service de la sécurité alimentaire".

Douze projets ont été primés lors de cette finale marquée également par la tenue de plusieurs panels traitant notamment de la contribution des startups à l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire, de leur apport à l'augmentation du taux d'intégration et de la profitabilité de collaboration entre startups et groupes industriels.

Les participants ont insisté, à cette occasion, sur la place des startups et de l'innovation dans la modernisation des méthodes d'exploitation agricole, de l'industrie agroalimentaire et de l'aquaculture en Algérie, dans l'objectif de réduire la facture des importations dans ces domaines.

Selon les experts panélistes, les startups peuvent apporter "un plus" en matière de protection de l'environnement et de l'amélioration de la qualité des produits, et partant, protéger la santé des consommateurs.