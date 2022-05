La JS Kabylie s'est emparée provisoirement de la deuxième place au classement de la Ligue 1 algérienne de football, après sa précieuse victoire chez le NC Magra (0-1), vendredi, en ouverture de la 30e journée, ayant vu l'ex-dauphin, la JS Saoura, s'incliner sur le même score chez le Paradou AC.

Les Canaris l'ont emporté grâce à leur buteur-maison, Bensayah, auteur de l'unique réalisation à la 54', propulsant son équipe par la même occasion à la deuxième place avec 51 points.

La JSK revient ainsi à seulement trois longueurs du leader, le CR Belouizdad, qui cependant compte trois matchs en moins, alors qu'après sa défaite à domicile, le NC Magra reste scotché à la 11e place avec 37 points.

De son côté, la JS Saoura s'est inclinée chez le Paradou AC à cause d'un terrible coup du sort, puisque l'unique but de la rencontre a été inscrit par un joueur Bécharois, en l'occurrence Riyane Akacem, ayant trompé son propre gardien à la 52e minute.

Une défaite qui fait perdre une place à la JSS, désormais troisième, à égalité de points avec son adversaire du jour, qui compte également 50 unités mais avec deux matchs en p lus à disputer pour la JSS.

Les péripéties de cette 30e journée se poursuivront samedi, avec le déroulement de cinq rencontres dont celle du leader le CR Belouizdad qui accueille l'ASO avant le grand derby algérois, entre le MC Alger et l'USM Alger, prévu dimanche, à 19h00. Le match ES Sétif - NA Husseïn-Dey, a été reporté à une date ultérieure, en raison de la participation de l'Aigle noir sétifien à la demi-finale retour de la Ligue des champions.