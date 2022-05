Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi des quantités considérables de drogue et de comprimés psychotropes durant le mois d'avril, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes services. "Dans le cadre de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de la police judiciaire relevant des services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi, durant le mois d'avril dernier, 136.194 comprimés psychotropes, 3,123 kg de cannabis ainsi que 335,69 g de cocaïne et 6,99 grammes d'héroïne et 10 flacons de solutions sédatives", a précisé la même source.