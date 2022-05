Le dénombrement et la protection des oiseaux migrateurs figurent parmi les missions prioritaires de la conservation des forêts de Chlef, en coordination avec les acteurs du secteur environnemental, au vu de leur contribution à la préservation de la biodiversité et de l'écosystème de la wilaya, a-t-on appris auprès de cette direction.

"Le dénombrement des oiseaux migrateurs vise notamment le recensement des espèces nécessitant des recherches et études, au vu notamment de leur rôle dans la sauvegarde de la vie sauvage et de l'écosystème", a indiqué, à l’APS, Abdelhakim Djaâbout, inspecteur principal des forêts, à la veille de la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (14 mai). Selon le responsable, il existe deux opérations de recensement, une en hivers et l'autre en été, visant à déterminer le nombre d’oiseaux migrateurs qui viennent nicher dans les zones humides et les forêts de la wilaya, tout en sensibilisant les différents partenaires du secteur environnemental sur l’impératif de leur sauvegarde et protection du braconnage.

M.Djaâbout a fa it cas du dénombrement, au titre du recensement hivernal réalisé en début d’année, de pas moins de 1279 oiseaux relevant de 19 espèces, dont notamment le canard colvert, la mouette rieuse et le grèbe castagneux.

Il a signalé la programmation d’un 2eme recensement des oiseaux migrateurs nicheurs, à partir du quinze mai courant jusqu'à la fin juin prochain, parallèlement à l'organisation de campagnes de sensibilisation des citoyens à leur protection.

Le directeur de la maison de l'environnement, Maâmar Samara a, pour sa part, souligné la nécessité de "fédération des efforts de tous les acteurs du secteur de l'environnement et de la Direction générale des forêts (DGF) pour la protection des oiseaux migrateurs, ceci d'autant plus que l'Algérie enregistre un afflux considérable de ce types d'oiseaux", a-t-il assuré.

Il a observé, à ce titre, que les opérations d’observation de certaines espèces migratrices, originaires d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, notamment le canard colvert, ont prouvé que ce dernier s’est parfaitement adapté aux conditions climatiques de plusieurs régions de Chlef, "un fait qui devrait contribuer à la préservation de ce type d’espèces rares", a-t-il assuré.

Au moins 478 colverts ont été observés à travers la wilaya, un nombre jugé important comparativement aux autre s espèces d’oiseaux nicheurs généralement recensées, et un indice attestant de l'adaptation de cette espèce aux conditions climatiques de la région, tout en augurant d’autres espèces, à l’avenir, selon la conservation forestière de la wilaya.

Au volet sensibilisation, M.Samara a signalé la mise au point d’un programme spécial au profit des enfants des clubs verts environnementaux créés au niveau d'un nombre d'écoles de la wilaya, prévoyant des conférences et des ateliers sur les espèces d'oiseaux et la manière de les préserver de l'extinction.