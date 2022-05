L'insertion socioéconomique des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que de

l’ensemble des catégories vulnérables, constitue une orientation essentielle de la

stratégie d’accompagnement de cette frange sociale par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme.

Cette orientation se matérialise à travers une coordination étroite avec plusieurs secteurs, à l’instar de l’Agriculture et de la Formation professionnelle, et la fédération des efforts des partenaires, a fait savoir la ministre du secteur, Kaouthar Krikou, lors de sa visite de travail amorcée jeudi dans la wilaya d’Adrar.

La ministre, qui est accompagnée du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni, a affirmé que dans le cadre du programme sectoriel commun visant à associer la femme au foyer et la femme rural à la dynamique de production nationale, il existe plusieurs créneaux susceptibles d’attirer la femme vers les activités agricoles et d’artisanat traditionnel. Pour Mme. Krikou, ces efforts interviennent conformément aux orientations des hautes autorités du pays concernant l’adhésion de la femme à l’économie nationale et son intégration socioéconomique, tout en préservant la politique sociale de l’Etat.

Lors de cette visite de travail de deux jours dans la wilaya d’Adrar, la délégation ministérielle a visité des expositions d’activités des personnes aux besoins spécifiques, de la femme rurale et de la femme au foyer, dans des domaines agricole et agroalimentaire, en plus d’activités des institutions du secteur de la Solidarité nationale en matière d’accompagnement social de ces catégories.