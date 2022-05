Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed, à Alger, a ordonné, jeudi soir, le placement en détention provisoire de l'ex-Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Sidi Said avait comparu, dans la matinée de jeudi, devant le Procureur de la République près la même juridiction en compagnie de ses deux fils pour les auditionner sur des affaires de corruption.

Le juge d'instruction a, par la suite, ordonné le placement en détention provisoire de l'ex-SG de l'UGTA et d'un de ses fils, alors que l'autre a été placé sous contrôle judiciaire. Abdelmadjid Sidi Said a quitté son poste de SG de l'UGTA qu'il avait occupé depuis 1997, après avoir annoncé en juin 2019 son intention de ne plus se présenter pour un nouveau mandat à l'occasion de la tenue du congrès de l'UGTA.