Le musée public national "Ahmed Zabana" d’Oran a drainé 7.418 visiteurs dans les quatre derniers mois, venus connaître et admirer les collections d’objets qui garnissent ses vitrines, a-t-on appris vendredi de cet établissement culturel.

Toutefois, la responsable de la division communication de ce musée situé au quartiers populaire "Medina Jdida", Leila Boutaleb a fait remarquer que le nombre des visiteurs a diminué au mois de février (1.425) par rapport au mois de janvier (2.886) à cause de la situation sanitaire marquée par une augmentation du nombre de cas atteints de Covid-19, ce qui a contraint à la fermeture du musée deux fois, une de dix jours et l’autre d’une semaine.

L’affluence a également baissé au mois d’avril qui a coïncidé avec le mois de Ramadhan à 529 visiteurs contre 2.578 en mars, a-t-elle ajouté.

Les enfants et les mineurs constituent le grand des visiteurs avec 3.513 en quatre mois, qui apprécient notamment la "salle des sciences naturelles" où sont conservés les squelettes d’animaux, alors que le nombre d’étudiants universitaires est de 255 visiteurs venus approfondir leurs connaissances et consulter des ouvrages à l’effet surtout des mémoires et des thèses de fin d’études, a-t-on fait savoir.

Le musée "Ahmed Zabana" regroupe plusieurs salles dont celles des "beaux arts", des "sciences naturelles", de "archéologie ancienne", des "sciences islamiques" et de "infographie maghrébine", qui était fermée pour concrétisation d’un projet de conservation d’objets d’art dans des armoires.