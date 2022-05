Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est engagé samedi à être plus "compatissant" en cas de victoire lors des élections fédérales du 21 mai, une promesse vue comme une manoeuvre politique par l'opposition.

A une semaine du scrutin, M. Morrison et son gouvernement conservateur accusent du retard dans les sondages. Le dirigeant australien s'est engagé à "expliquer (s)es motivations, (s)es inquiétudes et à faire preuve de beaucoup plus d'empathie". Après avoir reconnu que lors de la pandémie il a dû prendre des décisions impopulaires et agir rapidement, il s'est dit "impatient" que son gouvernement agisse différemment.

La veille, il s'était comparé à un "bulldozer" qui a été contraint de faire avancer les choses lors de la lutte contre le Covid-19. Ces déclarations constituent un changement de ton radical du Premier ministre qui, jusqu'à présent, déclarait aux électeurs "vous pouvez ne pas m'aimer" tout en dressant la liste de ses projets et réalisations.

Selon le dernier sondage de Newspoll, publié vendredi, sa coalition menée par le Parti libéral, au pouvoir depuis neuf ans, est donnée comme largement devancée (46%-54%) par le Parti travailliste dirigé par Anthony Albanese. "Je ne crois pas que ce Premier ministre puisse changer. C'est une déclaration désespérée", a déclaré aux journalistes M. Albanese. Le leader de l'opposition a également fait part de sa colère après un article du Sydney Morning Herald révélant qu'il aurait été tenu à l'écart des négociations de l'Australie avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne concernant l'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire.

L'administration du président américain Joe Biden avait demandé à plusieurs reprises à l'équipe de M. Morrison de s'assurer du soutien du parti de l'opposition à l'alliance baptisée AUKUS entre Washington, Londres et Canberra, selon le journal citant des responsables de la Maison Blanche.

Au lieu de cela, M. Morrison aurait attendu plus de quatre mois avant d'informer le Parti travailliste de cet accord. "Il est extraordinaire que le Premier ministre ait rompu cette confiance avec notre allié le plus important en n'informant pas le Parti travailliste australien sur ces questions", a déclaré M. Albanese, ajoutant qu'il en avait été informé moins de 24 heures avant son annonce officielle. "Il est intéressé par le clivage, la division et c'est pourquoi lorsqu'il dit que tout peut changer, on ne peut pas lui faire confiance", a estimé le leader de l'opposition.