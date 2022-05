Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a présidé jeudi à Alger une réunion consacrée à l'examen du projet de réalisation de la ligne ferroviaire reliant les wilayas de Khenchela, Ain El Beida et Oum El Bouaghi sur une distance de 50 km, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère, du Directeur général et des cadres de l'Agence nationale d'Etudes et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), intervient dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Président de la République, relatifs au programme de la wilaya de Khenchela", précise le communiqué.

Lors de cette réunion, le Directeur général de l'ANESRIF a fait un point de situation sur le projet et les différents aspects techniques liés aux différentes études et procédures opérationnelles prévues pour le lancement des travaux de cette ligne à bref délai.

Le ministre a donné des instructions à l'effet d'accélérer toutes les procédures techniques en vue d'entamer les travaux à la fin du mois en cours "au plut tard", et de parachever l'opération d'inspection et d'affectation des terrains concernés par l'itineraire de la ligne ferroviaire.

M. Moundji a enfin rappelé "l'importance de ce projet structurant et vital qui permettra de désenclaver la région et de créer une dynamique dans les domaines économique et social", conclut le communiqué.