Les travaux d'une journée d'information sur la promotion du contenu local dans le cadre du projet Solar 1.000 MW ont débuté samedi dans la wilaya de Laghouat. L'événement enregistre la présence et la participation des ministres de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de la Transiton Energétique et des Energies Renouvelables, Ziane Benattou et de I'Industrie, Ahmed Zeghdar. Les walis des cinq wilayas du sud du pays qui accueilleront la réalisation des centrales photovoltaïques comprises dans le projet "Solar 1000 MW" sont également présents. Ces wilayas sont Laghouat, Tougourt, Ouargla, El Oued et Bechar. Outre les directeurs centraux, les cadres des ministères concernés, de l'Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie (APRUE), la Société Algérienne des Energies Renouvelables (Shaems), les acteurs des groupes Sonatrach et Sonelgaz ainsi que des représentants patronaux et du Cluster énergie solaire (CES), ainsi que des investisseurs publics et privés dans le domaine des ENR participent aussi à cette manifestation.

Cette Journée d' Information s'inscrit dans le cadre du Programme National de la Transition Energétique et de la Stratégie de développement du Contenu Local dans le cadre du Plan du développement national des ENR impliquant le projet de 15.000 MW. La première phase concerne la réalisation et l'exploitation de plusieurs centrales solaires photovoltaïques d'une capacité de 1.000 MW, la réalisation des installations d'évacuation et de raccordement des centrales au réseau électrique national, la commercialisation de l'énergie produite issue de ces centrales, l'utilisation optimale de biens et de services locaux algériens pour la construction ainsi que l'exploitation et la maintenance des centrales et des dispositifs d'Inter connexion externes.

A noter que le projet Solar 1.000 MW prévoit la création de plus de 5.000 emplois directs. II est prévu qu'il contribue à la diversification et au développement économique durable et intégré, avec ses dimensions locales et sociales, en application des orientations du président de la République.

En outre, le projet a pour objectif d'atteindre un taux national d'intégration de 30% dans un premier temps, ce qui permettra de lancer et de développer une industrie locale spécialisée afin d'augmenter le taux d'intégration, dans les prochaines étapes, des 14.000 mégawatts prévus dan s le cadre du programme pluriannuel des énergies renouvelables.