Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé vendredi à Sorrente (Italie) où il a pris part au Forum international "Vers le Sud : La stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en méditerranée", la détermination de l'Algérie à consolider son rôle de "fournisseur fiable" en hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Arkab, accompagné d’une délégation du secteur composé des Présidents Directeurs Généraux de Sonatrach et de Sonelgaz, a pris part aux travaux de ce Forum en compagnie d'une délégation du ministère des Affaires étrangères, conduite par M. Abdelkrim Harchaoui, envoyé spécial chargé de la diplomatie économique, précise la même source.

Cette rencontre internationale organisée par le ministère italien du Sud et de la Cohésion territoriale et European House - Ambrosetti, a été rehaussée par la participation du président de la République, Sergio Mattarella, le président de la Chambre des Députés, Roberto Fico, ainsi que du Premier ministre, Mario Draghi, et de nombreux ministres du gouvernement itali en, ainsi que de nombreux décideurs du monde politique, économique et académique international.

Le Forum a permis des échanges "interactifs" sur les voies et moyens de développer des actions concrètes pour mettre en place une plateforme à l’échelle méditerranéenne stratégique pour l’Italie du Sud et l’Europe, souligne le communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Arkab a souligné "le rôle clé du secteur de l’énergie et des mines en tant que moteur de développement économique et l’importance de la coopération dans le secteur des hydrocarbures dans la région", tout en indiquant que le secteur de l’énergie et des mines est un secteur "ouvert aux investissements" à travers un cadre légal incitatif et offre de nombreuses opportunités de partenariat dans de nombreux domaines, relève la même source.

Il a également mis en exergue "les nombreux efforts déployés par l’Algérie pour développer des capacités tout au long de la chaine hydrocarbures à travers des investissements considérables qui s’inscrivent dans le cadre d’une démarche visant à consolider le rôle de l’Algérie en tant que fournisseur fiable qui assure un approvisionnement sûr et continu", ajoute le ministère.

Il a fait part de l’"engagement de l’Algérie en faveur d’une transition énergétique graduelle" à travers la diversification des impor tantes sources énergétiques existantes et l’intégration des énergies à faible empreinte carbone dans le mix énergétique telles que les énergies renouvelables et l’hydrogène, et qu’une stratégie nationale pour le développement de cette filière est en cours de finalisation.

Le ministre a aussi mis l’accent sur "la nécessité du renforcement des liens énergétiques entre les pays des deux rives de la méditerranée pour relever les défis communs liés à l’urgence climatique, qui permettra de créer de nouvelles opportunités économiques et commerciales, de nouvelles richesses et de nouveaux emplois". En outre, pour relever ces défis, il est nécessaire de prendre en considération "les disparités" en termes de priorités nationales, mais aussi en termes de développement et de capacités financières entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée avec pour objectif de réussir une transition "juste et équitable" à travers un mix énergétique diversifié qui utilise toutes les sources énergétiques disponibles et qui pour certaines sont complémentaires, conclut le communiqué.