La sélection nationale algérienne de Rafle a remporté dix médailles dont trois titres africains, lors de la 4e et dernière journée, de la 2e édition du championnat d'Afrique (Rafle et pétanque), qui s'est déroulée jeudi soir à la salle Harcha Hassen (Alger).

Les trois titres africains algériens ont été gagnés en double messieurs, simple dames et simple filles (U19). Le double messieurs, composé de Tarek Zekiri-Mustapha Lahmar, s'est adjugé le titre face à la paire libyenne Rached Souissi-Mahmoud Aissa et zambienne Edgard-Terence, alors que l'autre duo algérien, formé de Hakim Ali et Ahmed Teriaki a pris la seconde médaille de bronze du concours. La joueuse Besma Bou Kernafa a ajouté le second titre continental à l'Algérie en simple, devant Mohamed Soumia (Libye), médaillée d'argent, tandis que les deux médailles de bronze ont été remportées par l'Algérienne

Lamia Aissioui et Lukang Mac Kuala (Lesotho). Le dernier titre suprême pour l'Algérie a été l'oeuvre de Yasmine Al Madah, au concours de rafle (U19, simple filles), qui s'est distinguée, en dominant la Tunisienne Aya Debouci (Tunisie). Dounia Itoutouchène (Maroc) et l'autre algérienne Maria Meddah, ont complété le podium. En simple messieurs, l'Algérie a remporté deux médailles (argent et bronze), grâce à Hakim Ali et Tarek Djelaci. Le titre est revenu au Libyen Rached Souissi, tandis que le Tunisien Khalil Djelaci a pris la seconde médaille de bronze du concours.

La récolte des médailles s'est poursuivie pour le pays hôte, avec l'argent du duo Houssam Eddine Hamel-Youcef Seyad et le bronze de la jeune paire, Houssam Bada-Walid Menaceria, à l'épreuve des U19 (double messieurs), qui a sacré du titre continental, le duo libyen, composé de Abdelmouhaimen Zentouti et Feras Zeltini.

Interrogé sur le niveau technique des compétitions de rafle, toutes catégories, l'entraineur national, Rafik Benhalima s'est félicité, dans une déclaration à l'APS, du niveau en général. " Le niveau est très appréciable. Ici, tout le monde prépare les prochains événements internationaux, dont les Jeux méditerranéens d'Oran et aussi les Jeux de la solidarité islamique (octobre en Turquie), ensuite les Jeux africains de la jeunesse en Egypte (septembre)". Néanmoins, le technicien algérien a averti ses poulains du devoir élever leur niveau compétitif. " Les seniors et les U19, ayant pris part aux joutes algériennes, auront l'oblig ation de présenter un rendement meilleur, surtout qu'ils seront appelés à prendre part au Mondial de leur catégorie, en septembre prochain en Italie et aussi au championnat du monde senior en Turquie, un mois plus tard", a-t-il indiqué.

De son côté, le président de la fédération libyenne de rafle et pétanque, Majmoud Al-Taouil, a souligné que " le rendez-vous d'Alger constitue une bonne préparation pour les athlètes libyens, en prévision des JM-2022 où ils comptent rafler un maximum de distinction, et faire bonne figure au Mondial de 2023", relevant le niveau de ses athlètes qui " a beaucoup évolué depuis 2017, par apport au championnat d'Afrique auquel ils avaient pris part à Mostaganem".

Selon l'ensemble des techniciens présents à la salle Harcha, l'Algérie est bien partie pour remporter le titre africain en rafle et pétanque, néanmoins, l'objectif principal est de réaliser de bons résultats aux prochaines échéances internationales, "car, ont-il dit, le championnat d'Afrique n'est pas vraiment une référence, puisque l'Algérie domine presque toutes les épreuves, mais reste une bonne étape préparatoire pour des compétitions plus importantes qui définiront réellement, le niveau technique".

Il est à rappeler que les quatre premières places de chaque spécialité sont qualificatives aux diffé rents championnats du Monde.

L'Algérie a pris part, avec 16 athlètes au championnat d'Afrique de rafle et pétanque: seniors (4 hommes et 4 dames), U 19 (4 hommes et 4 dames).