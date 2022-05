Comme ses cousins agrumes (orange, pamplemousse, clémentine, citron vert, etc.), le citron contient beaucoup de vitamine C, dont les puissantes propriétés antioxydantes protègent les cellules de notre corps et l’embellissent à l’intérieur comme à l’extérieur.

Outre la vitamine C, le citron est aussi une source de choix pour d’autres vitamines et minéraux : potassium, acide folique, calcium, thiamine, niacine, vitamine B6, phosphore, magnésium, cuivre, riboflavine, acide pantothénique, sans oublier toute une variété de composés phytochimiques.

Mais au-delà de ses atouts nutritionnels évidents, le citron peut servir à beaucoup de choses parfois surprenantes. En voici une petite liste :

Le citron empêche les fruits et légumes de noircir

Quoi de plus irritant que de couper des pommes, des avocats, des pommes de terre (entre autres) pour se rendre compte au bout d’un quart d’heure que les tranches se sont mises à noircir ? Et pourtant c’est parfaitement normal : l’air joue son rôle d’oxydant sur la chair offerte des fruits, qui se met en quelque sorte à rouiller !

Pour éviter ça, pulvérisez du jus de citron sur vos tranches (ça marche aussi pour les bananes ou le chou-fleur), elles ne noirciront pas !

Le citron améliore l’humeur

Certaines études ont montré que les composés présents dans le zeste de citron avaient un effet relaxant, tandis que d’autres études indiquent que le citron pourrait bien avoir un effet stimulant sur l’esprit, le rendant plus vif. La meilleure façon de profiter de ces effets positifs est d’inhaler l’huile essentielle, ou de faire un thé au citron. Un vrai, pas en sachet ! Faites infuser le thé et les tranches de citron.

Le citron efface l’acné

Le citron peut prévenir ou même vous débarrasser de votre acné rebelle, en tuant certaines bactéries responsables de l’apparition des boutons et qui logent sur la peau. Vous pouvez appliquer le jus de citron localement, ou le diluer dans un peu d’eau. En le pressant dans l’eau, vous récupérerez tous les antioxydants, ce qui permet de protéger les cellules de la peau contre les agressions, et ainsi d’obtenir une peau superbe et éclatante.

Le citron combat la mauvaise odeur de pieds

Plusieurs études ont montré que le jus de citron avait des propriétés antibactériennes. Et certaines personnes se sont rendu compte qu’en mélangeant le jus d’un citron avec 6 centilitres d’eau, et en se rinçant les pieds avec ce cocktail, elles éliminaient les mauvaises odeurs !

Le citron donne une seconde vie à la salade

Quand vous vous retrouvez avec une laitue oubliée quelques jours dans le frigo et qui est devenue toute terne, toute molle, utilisez le jus de citron sur les feuilles les plus fatiguées. En les laissant tremper dans un grand bol d’eau froide et de jus de citron placé au réfrigérateur, vous raviverez notablement vos feuilles de salade !