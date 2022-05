De nouvelles structures pédagogiques devraient être réceptionnées dans la wilaya d’Illizi, en prévision de la prochaine saison scolaire 2022/2023, ont indiqué jeudi des responsables de la direction locale des Equipements publics (DEP).

Appelées à améliorer les conditions de scolarisation, les nouvelles structures pédagogiques, dans les trois paliers scolaires, consistent en un collège et un groupement scolaire dans la circonscription administrative de Debdeb, un lycée à Belbachir (Illizi), deux (2) cantines scolaires à Bordj Omar Driss, et plus de 30 salles d’extension dans différents établissements scolaires à travers la wilaya, a détaillé le directeur des Equipements publics (DEP) de la wilaya d’Illizi, Ahmed Hadji.

Outre ces projets, dont les travaux sont à des taux d’avancement "appréciables", d’autres opérations portant réhabilitation d’établissements, l’équipement de nouvelles structures et leur raccordement à la fibre optique, le ravalement des façades et la peinture de certains établissements, figurent au programme du secteur de l’Education.

Au titre du même programme, sont projetées des actions d’entretien des réseaux d’assainissement, d’embellissement et d’extension pour réunir de bonnes conditions de scolarisation aux élèves.

Dans le cadre des préparatifs, une commission composée des représentants du secteur et de partenaires, effectue des sorties de terrain aux établissements pédagogiques existants au niveau des zones reculées pour s’enquérir de leurs besoins et combler leurs insuffisances, notamment celles liées aux volets du transport et de la restauration scolaires, pour prendre les mesures nécessaires à la réussite de la prochaine rentrée scolaire, selon le directeur des Equipements publics (DEP) de la wilaya d’Illizi.