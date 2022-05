L'équipe de la 2ème région militaire (RM) a remporté le tournoi national militaire de volley-ball, clôturé jeudi au complexe sportif régional de la 2ème RM d’Oran, à l’issue du troisième et dernier tournoi, disputé durant quatre jours de compétition.

L'équipe de la 2ème RM a nettement dominé ce troisième et dernier tournoi en battant en finale l’équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale sur le score de trois sets à un (3-1)

La troisième place est revenue à l’équipe de la 5ème région militaire qui s’est imposée devant la formation de la 1ère région militaire sur le score de trois sets à zéro (3-0).

Ce challenge national militaire est inscrit dans le programme annuel des compétitions de sports collectifs militaires. Il a regroupé huit équipes représentant les six régions militaires et les commandements de la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine.

La cérémonie de clôture, présidée par le colonel, Boudali Boumediene, commandant régional de logistique de la 2e RM, a été marquée par la remise du trophée et des médailles aux vainqueurs.

A cette occasion, le colonel Boudali a salué " les efforts déployés par tous les participants" et " rappelé l'attention particulière accordée par le Haut Commandement de l'ANP au sport militaire ".