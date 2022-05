Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a poursuivi, mardi à Abuja (Nigéria), sa série de rencontres diplomatiques avec plusieurs de ses homologues et responsables parlementaires, en marge de la Conférence des présidents des Parlements africains, indique un communiqué de l'APN.

M. Boughali a rencontré le président de l'Assemblée nationale du Ghana, Alban Sumana Kingsford Bagbin avec lequel il a évoqué les relations historiques entre les deux pays et les moyens de les développer.

Lors de cette rencontre, le deux responsables ont souligné "l'importance de hisser les relations bilatérales sur le plan parlementaire, notamment à travers les groupes d'amitié", mettant en avant "l'importance du rôle parlementaire pour relever les différents défis communs".

Le président de l'APN s'est également entretenu avec le vice-président du parlement malawien sur "les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier les échanges entre les deux instances législatives, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire au mieux des intérêts communs des deux pays", ajoute le communiqué.

L'entretien de M. Boughali avec le président de l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, Cavayé Yeguié Djibril, a permis de passer en revue "les bonnes relations unissant les deux pays" et "d'échanger les vues sur les entraves au développement dans le continent et les modalités de relancer la diplomatie pour mieux servir les intérêts des pays africains notamment dans la réalisation de la sécurité alimentaire et sanitaire".

Le président de l'APN a également rencontré le premier vice-président de la République du Sénégal avec lequel il a examiné "les moyens de promouvoir et de raffermir les relations bilatérales à tous les niveaux, notamment parlementaire".

Lors de sa rencontre avec le président du Conseil national sahraoui, Hamma salama Ali Salem, M. Boughali a réaffirmé "le soutien de l'Algérie à la cause sahraouie juste", plaidant pour l'application des résolutions onusiennes y afférentes et le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Les rencontres se sont déroulées en présence de l'ambassadeur de l'Algérie auprès de la République du Nigeria, Hocine Latli.