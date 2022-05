Le Bureau du Conseil de la nation a tenu mardi une réunion consacrée au renouvellement de ses structures, la désignation de nouveaux membres au titre du tiers présidentiel et à l'examen des questions orales et écrites, indique le Conseil dans un communiqué.

La réunion du Bureau du Conseil élargi aux présidents des groupes parlementaires, présidée par M. Salah Goudjil, Président du Conseil de la nation, a été consacrée au renouvellement des structures de ce Conseil au titre de l'exercice 2022, à la désignation de nouveaux membres au titre du tiers présidentiel et au programme de travail des commissions permanentes, ainsi qu'à l'étude des questions orales et écrites déposées au niveau du Bureau, précise la même source.

Concernant l'opération de renouvellement des structures du Conseil de la nation, M. Goudjil a instruit les présidents des groupes parlementaires à œuvrer à la préparation de cette opération, en veillant, notamment, sur le travail collectif dans l'objectif de "transmettre un message civilisationnel sur le degré de développement de la pratique démocratique, au sein de l'institution".

Il a appelé les membres du Conseil de la nation à "bannir" les calculs politiciens restreints et l'égoïsme, tout en instruisant les services concernés de se pencher, dès la fin de l'opération de renouvellement des structures internes, sur le dossier de révision du règlement intérieur, dans le cadre de la concertation et de coordination avec les autorités concernées.

S'agissant du point relatif à la validation du mandat de trois nouveaux membres, désignés par le Président de la République au titre du tiers présidentiel, en l'occurrence MM. Djelloul Harrouchi, Mohamed Laagab et Mohamed Abdennour Rabhi, le Bureau du Conseil a décidé de soumettre la question à "la Commission des Affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation" afin d'élaborer un rapport qui sera présenté lors de la séance plénière, qui sera prévue à cet effet, pour adoption par les membres du Conseil.

Au sujet du volet relatif à l'examen des questions orales et écrites, et après étude de ces dernières, le Bureau du Conseil de la nation a décidé de soumettre huit questions orales et trois questions écrites au gouvernement justifiant les conditions réglementaires requises.

Le Bureau du Conseil de la nation a examiné enfin, les propositions émises par les commissions permanentes notamment celles relatives à la tenue de séances d'audition de membres du Gouvernement et aux missions d'information provisoires.